Минус 1110 оккупантов и 66 артсистем: озвучены потери ВС РФ за сутки

В боях на фронте за прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали 1110 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага достигло 543 810.

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Также бойцы уничтожили еще 221 единицу вооружения и военной техники армии РФ. Обновленные по состоянию на 1 июля данные об этом озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили две российские крылатые ракеты (всего 2333) и 36 беспилотников оперативно-тактического уровня (11 620).

Воины обезвредили еще 66 артиллерийских систем (всех 14 599), 26 боевых бронированных машин (15 550), 19 танков (8099), одно средство ПВО (874) и одну РСЗО (1111) захватчиков.

В металлолом превратили 70 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (19 713).

Всего с начала войны ВСУ также "демилитаризовали" 2448 единиц спецтехники, 360 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года Силы обороны Украины нанесли рекордные потери войскам РФ, обезвредив по меньшей мере 33 713 живой силы. В течение месяца защитники сбили три вражеских самолета.

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