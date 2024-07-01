Россия в июне понесла рекордные потери на войне в Украине: в Генштабе назвали цифры

В июне 2024 года страна-агрессор понесла рекордные потери на войне в Украине. В первый месяц лета Силы обороны уничтожили 33 713 личного состава оккупанта.

Видео дня

Такая статистика была обнародована в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 30 июня. Кроме того, врагом было потеряно три самолета.

"В общем, за июнь месяц потери врага составили: 33 713 оккупантов, 352 танка, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 единицы РСЗО, 58 средств ПВО, три самолета, 997 БпЛА, 1758 автомобильной и 284 единиц специальной техники" Генштаба ВСУ.

Стоит отметить, что за май таких данных нет. Больше всего с начала года число ликвидированных оккупантов біло в марте 2024 года – 31 720.

Напомним, за июнь 2024 года только в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 8000 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также в статистике за месяц будет высок показатель боевых столкновений и штурмов – только за прошлую неделю фиксировалось около 1000 боев.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 29 июня у захватчиков стало на 1440 единиц живой силы меньше. Общие потери личного состава ВС РФ за все время полномасштабной войны – минус 542 700 оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!