ВСУ обезвредили за сутки 1140 оккупантов и более 50 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на земле и в небе 215 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили на 1440 солдат и офицеров.

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На сегодня общие потери живой силы ВС РФ в войне против нашего государства составляют 542 700. Обновленные данные 30 июня озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы сожгли 53 артиллерийских системы (всего 14 533), 19 боевых бронированных машин (15 524), семь танков (8080), два средства ПВО 9873) и одну РСЗО (1110) захватчиков.

Защитники сбили 46 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 11 584). Также сожгли 75 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 19 643), 12 – специальной техники (2448) врага.

С начала полномасштабной войны Силы обороны сбили 2331 крылатую ракету, 360 самолетов, 326 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, за первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов ВС РФ. Большинство из них – на Донбассе, чаще всего это были штурмовики-бомбардировщики Су-34.

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