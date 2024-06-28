Силы обороны за полгода уничтожили более 30 российских самолетов: больше всего бомбардировщиков и штурмовиков. Инфографика

За первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов оккупационного войска РФ. Большинство из них – на Донбассе.

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Статистикой и соответствующей инфографикой в пятницу, 28 июня, поделилось Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своем Telegram-канале "СтратКом ВСУ". Пресс-служба отметила, что впервые публикует подобную карту.

"Количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражение, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было достоверно установить. Информация будет обновляться и дополняться", – уточнили в ведомстве.

Наши защитники с начала 2024 года поразили более 30 военных самолетов страны-агрессора:

– девять Су-25;

– один Су-57;

– два МиГ-31;

– около 13 Су-34;

– один Су-35;

– один Су-35С;

– два самолета А-50;

– один Ил-22М11;

– один Ту-22М3.

Украинские воины продолжают уменьшать количество боевой авиации РФ, в том числе с использованием западного оружия. СтратКом ВСУ поблагодарил партнеров нашего государства за предоставленное оборудование и боеприпасы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В России признали, что в феврале этого года Украина сбила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. После этого оккупанты заочно арестовали командира 138 зенитно-ракетной бригады Воздушных сил ВСУ Николая Дзямана.

– Как воины 31 бригады Национальной гвардии уничтожили на Донетчине российский штурмовик Су-25 из ПЗРК "Игла", смотрите по ссылке.

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