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Работали из ПЗРК "Игла": нацгвардейцы уничтожили вражеский штурмовик Су-25 на Донетчине. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
2,5 т.
Работали из ПЗРК 'Игла': нацгвардейцы уничтожили вражеский штурмовик Су-25 на Донетчине. Видео

Воины 31-й бригады Национальной гвардии уничтожили на Донетчине российский штурмовой самолет Су-25, совершавший боевой вылет. Поразить цель удалось благодаря ПЗРК "Игла".

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Об этом 28 июня сообщили в МВД Украины. Пресс-служба ведомства также опубликовала видео поражения.

"Бойцы Нацгвардии обнаружили вражеский Су-25, совершавший боевой вылет. Сводный расчет ПЗРК "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины точным выстрелом сбил российский штурмовик", – говорится в сообщении.

Работали из ПЗРК "Игла": нацгвардейцы уничтожили вражеский штурмовик Су-25 на Донетчине. Видео
Работали из ПЗРК "Игла": нацгвардейцы уничтожили вражеский штурмовик Су-25 на Донетчине. Видео

Что известно о Су-25

Советский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 ("Грач", по коду НАТО Frogfoot – "Лягушачья лапа") предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях.

Су-25 используются с 1981 года. В 2009 году минобороны РФ объявило о возобновлении закупок "Грачей". Одна единица стоит около 11 млн долларов.

Как известно, после начала войны враг активно использует Су-25 для бомбардировки позиций украинских воинов на линии столкновения.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман ранее отмечал, что "Грач" является превосходной мишенью для украинского ПВО.

Работали из ПЗРК "Игла": нацгвардейцы уничтожили вражеский штурмовик Су-25 на Донетчине. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие выходные РФ потеряла в Украине еще около 1300 своих военных. Общее количество "демилитаризованной" живой силы врага с начала большой войны достигло около 535 660 человек.

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