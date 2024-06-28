Работали из ПЗРК 'Игла': нацгвардейцы уничтожили вражеский штурмовик Су-25 на Донетчине. Видео

Воины 31-й бригады Национальной гвардии уничтожили на Донетчине российский штурмовой самолет Су-25, совершавший боевой вылет. Поразить цель удалось благодаря ПЗРК "Игла".

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Об этом 28 июня сообщили в МВД Украины. Пресс-служба ведомства также опубликовала видео поражения.

"Бойцы Нацгвардии обнаружили вражеский Су-25, совершавший боевой вылет. Сводный расчет ПЗРК "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины точным выстрелом сбил российский штурмовик", – говорится в сообщении.

Что известно о Су-25

Советский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 ("Грач", по коду НАТО Frogfoot – "Лягушачья лапа") предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях.

Су-25 используются с 1981 года. В 2009 году минобороны РФ объявило о возобновлении закупок "Грачей". Одна единица стоит около 11 млн долларов.

Как известно, после начала войны враг активно использует Су-25 для бомбардировки позиций украинских воинов на линии столкновения.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман ранее отмечал, что "Грач" является превосходной мишенью для украинского ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие выходные РФ потеряла в Украине еще около 1300 своих военных. Общее количество "демилитаризованной" живой силы врага с начала большой войны достигло около 535 660 человек.

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