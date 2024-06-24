Минус 1300 оккупантов и 51 артсистема: озвучены потери войск РФ за сутки

В боях на фронте за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили по меньшей мере 1300 российских оккупантов. Поэтому общее количество "демилитаризованной" на украинской земле живой силы врага достигло около 535 660.

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Также бойцы уничтожили еще 183 единицы вооружения и военной техники армии РФ. Обновленные по состоянию на 24 июня данные о потерях агрессора озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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