Минус нефтебазы, склады БК и штабы: ВСУ поразили 25 объектов врага за две недели. Карта

Силы обороны Украины продолжают уничтожать объекты российских оккупационных войск на временно захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух минувших недель у врага было отминусовано по меньшей мере 13 баз и командных пунктов.

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Кроме того, были попадания в два склада с боеприпасами, шесть складов с горюче-смазочными материалами и четыре НПЗ в России. Карту "бавовны" опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Больше всего взрывов гремело во временно оккупированном российскими войсками Крыму. Также попадание зафиксированы в Донецкой, Херсонской, Запорожской областях. Громко было и по меньшей мере в восьми областях России:

– Ростовская область РФ – два попадания в нефтебазы, склад ГСМ, попаданияе в базирование (аэродром);

– Донецк – попадание в базирование;

– Липецкая область РФ – попадание по металлургическому и тракторному заводам;

– Ейск (Россия) – попадание в базирование, минус БК;

– Краснодарский край РФ – попадание в две нефтебазы и НПЗ;

– Тамбовская область РФ – попадание в нефтебазу;

– Шебекино, Белгородская область РФ – попадание в командный пункт;

– Евпатория, Крым – попадание в базирование;

– Саки, Крым – попадание в базирование;

– Джанкой, Крым – попадание в базирование;

– Макеевка, Донецкая область – попадание в базирование;

– Севастополь, Крым – два попадания в базирование;

– Брянская область РФ – попадание в базирование;

– Васильевский район, Запорожская область – два попадания в базирование;

– Херсонский район – минус БК;

– Астраханская, Краснодарская, Волгоградская области России – попадание в НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 июня временно оккупированный Крым атаковали десятки дронов. Между селами Уютное и Молочное вблизи Евпатории произошло попадание в воинскую часть оккупантов.

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