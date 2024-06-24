Минус нефтебазы, склады БК и штабы: ВСУ поразили 25 объектов врага за две недели. Карта
Силы обороны Украины продолжают уничтожать объекты российских оккупационных войск на временно захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух минувших недель у врага было отминусовано по меньшей мере 13 баз и командных пунктов.
Кроме того, были попадания в два склада с боеприпасами, шесть складов с горюче-смазочными материалами и четыре НПЗ в России. Карту "бавовны" опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Больше всего взрывов гремело во временно оккупированном российскими войсками Крыму. Также попадание зафиксированы в Донецкой, Херсонской, Запорожской областях. Громко было и по меньшей мере в восьми областях России:
– Ростовская область РФ – два попадания в нефтебазы, склад ГСМ, попаданияе в базирование (аэродром);
– Донецк – попадание в базирование;
– Липецкая область РФ – попадание по металлургическому и тракторному заводам;
– Ейск (Россия) – попадание в базирование, минус БК;
– Краснодарский край РФ – попадание в две нефтебазы и НПЗ;
– Тамбовская область РФ – попадание в нефтебазу;
– Шебекино, Белгородская область РФ – попадание в командный пункт;
– Евпатория, Крым – попадание в базирование;
– Саки, Крым – попадание в базирование;
– Джанкой, Крым – попадание в базирование;
– Макеевка, Донецкая область – попадание в базирование;
– Севастополь, Крым – два попадания в базирование;
– Брянская область РФ – попадание в базирование;
– Васильевский район, Запорожская область – два попадания в базирование;
– Херсонский район – минус БК;
– Астраханская, Краснодарская, Волгоградская области России – попадание в НПЗ.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 июня временно оккупированный Крым атаковали десятки дронов. Между селами Уютное и Молочное вблизи Евпатории произошло попадание в воинскую часть оккупантов.
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