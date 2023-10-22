Враг хочет накрыть Авдеевку огненным шквалом и массово бросает на смерть Су-25. Что происходит? Интервью с Гетьманом

Страна-оккупант Россия уже объявила о взятии города Авдеевка, за который в последние недели идут ожесточенные бои. Впрочем, это не так. Объективно у врага нет возможности окружить город – для этого банально не хватает сил и средств, в частности артиллерийских. Оккупант пытается накрыть город огненным шквалом, но уже не артиллерией, а авиацией, штурмовиками Су-25. Однако эти самолеты становятся превосходной мишенью для украинских средств ПВО. Под Авдеевкой Россия потеряла уже пять Су-25, каждый из которых стоит более 10 млн долларов.

Почему именно Авдеевка и почему сейчас? Главный мотив – снова не военный, а политический. Этот город приобрел для оккупанта особое значение, да еще и о "победе" над Авдеевкой уже объявлено, следовательно, нужно завоевывать ее любой ценой. Для выполнения приказа у врага оставалась единственная опция: собрать под Авдеевку огромное количество сил и средств, обнажив другие участки фронта. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Генштаб ВСУ фактически подтвердил предположение о том, что Силы обороны Украины появились на левобережье Днепра. В очередной сводке говорилось, что среди населенных пунктов, которые атаковала оккупационная авиация, была Песчановка, расположенная на левом берегу Днепра. Насколько тяжело там закрепиться? Насколько сложна ситуация с сугубо военной точки зрения? По вашим оценкам, как будут развиваться события именно на левобережье?

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– Откровенно говоря, я не думаю, что мы будем делать там большой плацдарм, по крайней мере, что в ближайшие дни будут какие-то активные наступательные действия. Там наша морская пехота, ДРГ и другие спецподразделения постоянно пересекали реку, высаживались на левом берегу, проводили определенные операции и возвращались.

Там очень сложная местность, особенно после подрыва дамбы Каховской ГЭС, много небольших островов, заливов и т.д. Поэтому, скорее всего, это будет небольшой плацдарм, пока мы будем там закрепляться.

У нас сейчас нет возможности форсировать реку большими силами, потому что нужно наводить понтонные переправы, привлекать большое количество техники, которой нам пока не хватает. Кроме того, нужно держать огневой контроль как минимум на несколько десятков километров от этого места, чтобы россияне не имели там огневого контроля со своей стороны.

Если это будет стационарный плацдарм, нужно постоянно подпитывать его патронами, снарядами и всем, что необходимо, постоянно нужно будет перевозить с правого берега на левый, чтобы поддерживать боеспособность подразделения. И россияне обязательно будут его атаковать. Сейчас мы постоянно перемещаемся, поэтому россиянам нет смысла добавлять сюда большие силы.

Хотя, возможно, в Генеральном штабе есть другие мнения на этот счет. Пока мы можем с уверенностью сказать, что спокойно пересекаем реку Днепр, спокойно высаживаемся на левом берегу в разных местах. Ведь речь идет не только об указанном населенном пункте. Вдоль многокилометровой полосы высаживались наши диверсионные группы. Хотя эта новость действительно внушает определенный оптимизм.

– Какова главная задача Сил обороны, которые высаживаются на левом берегу Днепра?

– Закрепиться и сделать определенные огневые позиции и обязательно перемещаться для того, чтобы избежать артиллерийских обстрелов со стороны россиян или какой-либо атаки. На самом деле мы это уже делали, начиная с 2014 года. Это так называемые рейды по тылам врага, они заставляют его паниковать.

Скорее всего, прощупывание возможностей для создания плацдарма для серьезных наступательных действий на левом берегу. Пока это плацдармом не является. Вряд ли был такой план. Сегодня это не ко времени.

– Следующий вопрос – относительно Крымского моста. По оценкам военной разведки Великобритании, Крымский мост стал для России "обузой безопасности" из-за того, что для его защиты приходится прилагать все большие усилия. Считаете ли вы, что сегодня есть острая военная необходимость в уничтожении этого моста? Есть ли у нас уже возможности для этого?

– Есть информация от той же британской разведки, что Украина уже на последней стадии разработки новейших дронов, которые могут двигаться не только по поверхности воды, но и на определенной глубине. Следовательно, россиянам их будет уже трудно увидеть и перехватить. По сути это управляемая торпеда, очень мощное оружие. Они и с надводными не справляются, а с этими будет еще труднее.

Почему для россиян этот мост сакральный? Не потому, что он им очень нравится и они не хотят его терять. Нет. Это одна из самых мощных артерий питания Крыма.

Враг очень тщательно охраняет железнодорожную ветку Волноваха – Токмак – Джанкой на юге, понимая, что рано или поздно она окажется не только под нашим артиллерийским контролем, но и под физическим. Он пытается построить еще одну железную дорогу вдоль побережья Азовского моря. Следовательно, при таких условиях Крымский мост для них – крайне важная логистическая артерия.

Когда мы уничтожим мост и будем физически контролировать другую железнодорожную ветку, то у противника останутся только автомобильные пути, имеющие гораздо меньшую мощность для перевозки грузов. Это всего лишь 5-7% от того, что они могут перевезти по железной дороге. Таким образом, у них не будет возможности поддерживать боеспособность войск в Крыму, подвозить все, что необходимо. Они это прекрасно понимают, поэтому будут бороться и за мост, и за железную дорогу.

Что касается наших возможностей уничтожить мост, то они есть. Думаю, скоро мы это увидим.

– И о новой военной помощи от западных партнеров, которая продолжает поступать. Украина получила первые образцы ракет ATACMS, к сожалению, пока дальностью всего 165 км. Мы ждем того, что этот факт разморозит поставки ракет Taurus из Германии. По информации министра обороны, ВСУ приняли на вооружение три модификации танков Leopard. Если говорить об этом вооружении и о том, какое мы можем получить в ближайшее время, могли бы вы спрогнозировать, как оно может понадобиться в осенне-зимний период, в который мы вступаем?

– Мы очень ждали результатов шестнадцатого "Рамштайна", мы надеялись увидеть какую-то информацию относительно ATACMS, самолетов или другого оружия. Но мы увидели только то, о чем можно было говорить официально.

Впоследствии мы увидели мощную атаку наших Вооруженных сил ракетами ATACMS по объектам врага. Поэтому я уверен, что не вся номенклатура поставляемого нам будет объявлена до того, как будет поставлена.

Что касается танков – да, это более современные танки, но в общем те же Leopard 2, только модифицированные, более совершенные. По поводу других танков, в частности 31 танка Abrams, – это большой плюс. Нельзя сосредоточиваться на чем-то отдельно, все вместе увеличивает мощь наших Вооруженных сил, увеличивает наши возможности.

Какими будут следующие поставки? Думаю, дальше последуют более дальнобойные ATACMS, если они уже не находятся в Украине. Ведь первая партия была пробной, чтобы посмотреть, насколько правильно они будут применены и насколько умело мы можем пользоваться этим оружием. Мы показали, что умеем применять ATACMS умело и по значимым военным объектам врага.

– Последний вопрос – относительно Авдеевки. Враг пытается с помощью авиации, штурмовиков Су-25 оцепить этот город. Есть сообщения о том, что Силами обороны сбит уже пятый Су-25, каждый из которых стоит около 11 млн долларов.

– Да, авиация – дорогая вещь.

– Итак, видим, что враг готов платить очень высокую цену за то, чтобы взять этот населенный пункт. Как вы думаете, почему он активизировался именно сейчас? Ведь попытки захватить Авдеевку продолжаются чуть ли не с 2014 года, и это объясняется ее близостью к Донецку. Ваш прогноз – удастся ли оккупантам пробить нашу оборону?

– Почему активизировались атаки авиацией? Потому что у них не хватает артиллерии в таком количестве, чтобы устроить огненный шквал. Самолетов у них пока хватает, средств поражения из самолетов, бомб, ракет тоже. Они могут это делать.

Им все равно нужно делать огненный шквал, если не артиллерией, то самолетами. А то, что они будут терять Су-25, – это очевидно, потому что они начинают залетать в зону поражения наших сил ПВО, которая, конечно, будет их уничтожать. Но выхода у оккупантов нет. Они уже объявили, что якобы захватили Авдеевку, что их наступательные действия будут очень удачными.

Поэтому враг готов класть там множество людей, военной техники, самолетов, ведь даже россиянам будет трудно объяснить, почему Авдеевка якобы уже под контролем, но почему-то не под контролем. Приказ взять Авдеевку был политическим решением, большого военного смысла здесь нет, но чтобы подпитать милитаристскую истерию в России, они будут сражаться.

Удастся ли пробить нашу оборону? Пока не удается. Но если они снимают со всего фронта все, что только возможно, безумное количество сил и средств, то какое-то продвижение там возможно. Теми силами, которые сейчас есть, они не способны это сделать.