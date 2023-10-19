'Бремя безопасности': разведка Британии оценила способность РФ защитить Крымский мост от ударов

Незаконно построенный Крымский мост, соединяющий украинский Крым с РФ, стал для России "бременем безопасности", поскольку требует многокомпонентной защиты, в том числе системами ПВО вместе с экипажами. Уверенность Москвы в способности защитить "сакральное" сооружение будет и дальше подвергаться угрозе из-за изобретательности украинских военных и спецслужб.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 19 октября. В ведомстве напомнили, что 14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о досрочном восстановлении Керченского моста после украинских ударов в июле 2023 года.

Однако, хотя мост полностью работоспособен, его использование по-прежнему ограничено из-за первой украинской атаки 8 октября 2022 года.

Грузовики и топливо по-прежнему перевозятся на паромах, говорится в сводке.

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Крымский мост останется жизненно важным звеном в поддержании оккупации Крыма и войск РФ на юге Украины, однако теперь он, очевидно, представляет собой значительное бремя безопасности, требующее многокомпонентной защиты, включая использование систем ПВО и экипажей, которые в противном случае были бы развернуты в другом месте, отметили в британской разведке.

"Уверенность российских сил безопасности в своей способности защитить эту большую и уязвимую структуру будет по-прежнему подвергаться угрозе из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Петр Черник рассказал, что достать до Крымского моста ВСУ могут только дальнобойными ракетами, такими, как, например, ATACMS. От ближайших украинских позиций до цели – около 250 км. Причем уничтожение должно быть комплексным – взорвать нужно не одну, а сотни опор, чтобы мост затонул и оккупанты больше не смогли его восстановить.

– Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал довести дело с Крымским мостом до конца. "Это только вопрос времени", – сказал он.

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