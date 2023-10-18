Минобороны официально приняло на вооружение три модификации танков Leopard: что это значит и как они помогают ВСУ

Министерство обороны Украины официально приняло на вооружение три модификации западных танков Leopard, переданных нашим Вооруженным силам государствами-партнерами. Это Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

Об этом в среду, 18 октября, сообщил сайт МО. Пресс-служба отметила, что приказы о принятии указанной военной техники на вооружение подписал руководитель ведомства Рустем Умеров.

В Минобороны заявили, что Leopard эффективно зарекомендовали себя в боях во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", – сказано в сообщении.

В МО добавили, что с помощью танков западной разработки можно прорывать укрепленные позиции врага, уничтожать огневые точки, технику и живую силу оккупантов, быстро организовывать оборонительные рубежи.

Видео дня

Ранее украинские воины рассказывали, что Leopard участвуют в боях в том числе на Запорожском направлении. "Преимущества – скорость, меткость, маневренность, точность", – отмечал командир танка с позывным "Фартовый" из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Он указал на еще один существенный плюс – в западных танках экипаж более защищен, чем в советских.

Также командир отметил качество оптики. "На 4-5 километров и даже больше вижу прекрасно – технику, живую силу", – сказал защитник страны.

Leopard 2 считают один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения.

Основные характеристики Leopard 2A4:

– экипаж: 4 человека;

– вес боевой: 55 т;

– двигатель: турбированный дизель 1500 л.с.;

– калибр пушки: 120 мм;

– максимальная скорость: 68 км/ч.

Как писал OBOZ.UA:

– Литва будет ремонтировать украинские танки Leopard, поврежденные во время боевых действий. Заниматься этим будет литовская армия совместно с немецким оборонным комитетом.

– Украина ранее получила первые Leopard, прошедшие специальный ремонт в польской компании "Бумар-Лабенда".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!