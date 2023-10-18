Минобороны официально приняло на вооружение три модификации танков Leopard: что это значит и как они помогают ВСУ
Министерство обороны Украины официально приняло на вооружение три модификации западных танков Leopard, переданных нашим Вооруженным силам государствами-партнерами. Это Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.
Об этом в среду, 18 октября, сообщил сайт МО. Пресс-служба отметила, что приказы о принятии указанной военной техники на вооружение подписал руководитель ведомства Рустем Умеров.
В Минобороны заявили, что Leopard эффективно зарекомендовали себя в боях во время полномасштабной войны, развязанной Россией.
"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", – сказано в сообщении.
В МО добавили, что с помощью танков западной разработки можно прорывать укрепленные позиции врага, уничтожать огневые точки, технику и живую силу оккупантов, быстро организовывать оборонительные рубежи.
Ранее украинские воины рассказывали, что Leopard участвуют в боях в том числе на Запорожском направлении. "Преимущества – скорость, меткость, маневренность, точность", – отмечал командир танка с позывным "Фартовый" из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Он указал на еще один существенный плюс – в западных танках экипаж более защищен, чем в советских.
Также командир отметил качество оптики. "На 4-5 километров и даже больше вижу прекрасно – технику, живую силу", – сказал защитник страны.
Leopard 2 считают один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения.
Основные характеристики Leopard 2A4:
– экипаж: 4 человека;
– вес боевой: 55 т;
– двигатель: турбированный дизель 1500 л.с.;
– калибр пушки: 120 мм;
– максимальная скорость: 68 км/ч.
Как писал OBOZ.UA:
– Литва будет ремонтировать украинские танки Leopard, поврежденные во время боевых действий. Заниматься этим будет литовская армия совместно с немецким оборонным комитетом.
– Украина ранее получила первые Leopard, прошедшие специальный ремонт в польской компании "Бумар-Лабенда".
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