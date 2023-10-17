Поврежденные во время войны в Украине танки Leopard будут ремонтироваться в Литве: что известно

В Литве отремонтируют поврежденные во время войны в Украине танки Leopard. Заниматься этим будет литовская армия совместно с немецким оборонным комитетом.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы. После восстановления они будут возвращены в бой.

"Выполнение реальных задач такого рода позволяет нам обучать, поддерживать готовность нашего персонала, обеспечивать проверку логистических цепочек и постоянную поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва уже организовала ремонт и возврат в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были переданы нашей стране и участвовали в боевых действиях.

Также в этом же году первая группа из 18 механиков украинской армии, специалистов литовской армии была обучена ремонту гаубиц, которые теряют свои технические характеристики из-за интенсивной эксплуатации.

"Умение ремонтировать технику в боевых условиях очень необходимо. Литва формирует пакеты поддержки для Украины с учетом важнейших потребностей и приоритетов страны", – добавили в ВС Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва передаст Украине очередной пакет военной помощи. Он включает в себя поставку двух пусковых установок противовоздушной обороны NASAMS.

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