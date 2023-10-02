"Пока другие делают заявления": Польская вооруженная компания отправила в Украину партию отремонтированных танков Leopard 2. Фото

Украина получила партию танков Leopard 2. Они были отремонтированы в Бумар-Лабендах, Польша.

Об этом сообщила Polska Grupa Zbrojeniowa в социальной сети Х (бывший Twitter). Сколько танков передано и сколько находится в ремонте, в сообщении не указано.

"Пока другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной", – говорится в сообщении.

Первые бронетранспортеры Leopard, прошедшие специальный ремонт в компании "Бумар-Лабенда", были переданы украинским властям.

В компании заявили, что продолжаются работы по другим танкам. Сколько танков передано и сколько находится в ремонте в сообщении не указано.

Напомним, что в Швейцарии парламент согласился с тем, что 25 списанных танков Leopard 2 могут быть проданы обратно в Германию. При этом Берлин должен гарантировать, что танки не будут поставлены в Украину.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце августа Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине сто единиц Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Взамен Афины могут получить модернизированную бронетехнику.

– Немецкий концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской OIP Land Systems и намерен модернизировать их. 30 из них будут отправлены в Украину.

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