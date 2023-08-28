Греция может передать Украине сотню танков Leopard 1: как это будет происходить

Германия обратилась в Грецию с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Передача танков может состояться по принципу трехстороннего соглашения, согласно которому Греция получит модернизированную бронетехнику.

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Об этом сообщило греческое издание Flight. По его данным, в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов по принципу "друг к одному".

Расходы по полному капитальному ремонту этих "Леопардов" возьмет на себя Германия. Где будет проходить сам ремонт – на греческих предприятиях или в любом другом месте – будет определять правительство Греции.

Кроме того, эти Leopard 1A5 установят современные тепловизоры, которые также используются на Leopard 2. Танки также получат дополнительную броню.

Единственным требованием от Германии является передача исправных танков, поскольку греческие Leopard 1A5 за более чем три десятилетия никак не модернизировали.

Обмен танков может произойти по принципу трехстороннего соглашения, благодаря которому Украина получила греческие БМП-1, а Греции передали немецкие Marder 1.

Leopard 1A5 — самая молодая модификация Leopard 1. Этот танк был поставлен немецкой армии в 1987 году, то есть Т-64БВ старше его на три года. В общей сложности 1300 единиц этих танков стояло на вооружении Бундесвера до 1992 года, пока Leopard 1A5 еще используют армии Греции, Бразилии, Чили, Эквадора и Турции.

В течение своего срока службы танк участвовал в ряде миротворческих миссий и военных операциях по всему миру, например, в Ираке, Боснии и Косово.

Однако пятая модификация Leopard 1 уже довольно сильно отдалила его от первой версии, в которой самой слабой стороной была броня. Leopard 1A5 усилили комплексом мер, ведь предусмотренные поликарбонатные панели может использоваться дополнительное модульное бронирование.

В Leopard 1A5 были реализованы современные решения, которые он "одолжил" у систем вторых Леопардов. Это касается компьютеризированной системы управления огнем EMES 18 с тепловизионной системой производства Zeiss, стабилизатора вооружения, лазерного дальномера и разработки улучшенных боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция присоединится к странам, участвующим в подготовке украинских пилотов на F-16.

Также Греция присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины и официально поддержала членство Украины в НАТО.

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