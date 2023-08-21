Пополнение "коалиции истребителей": Греция присоединяется к обучению украинских пилотов на F-16

Греция присоединиться к странам, которые участвуют в подготовке украинских авиаторов на F-16. Стороны обсуждают соответствующие детали.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который 21 августа посетил Грецию. Вечером он выступил на совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Трансляция велась в официальном Facebook-аккаунте украинского лидера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции: Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16", – сказал Зеленский.

На своем канале в Telegram президент написал, что благодарит Мицотакиса и его команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины. "Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины", – отметил глава государства.

Он также сказал, что для него было честью посетить Грецию, "чтобы придать новый импульс нашим отношениям, сделать наше сотрудничество еще более полезным для наших народов".

Как писал OBOZREVATEL:

– 20 августа после результативного визита в Нидерланды президент Зеленский прибыл в Данию, чтобы продолжить работу по вопросу истребителей F-16 для нашей армии. Копенгаген согласился передать Воздушным силам ВСУ 19 самолетов.

– В этот же день глава государства в сопровождении первой леди Елены Зеленской был в Нидерландах с официальным визитом. По результатам переговоров президент сообщил, что Украина получит от Амстердама 42 истребителя F-16. Передача состоится после тренировки наших пилотов и инженеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!