Главный вопрос – F-16: Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с официальным визитом. Его сопровождает первая леди, Елена Зеленская.

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В планах главы государства – переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, важное место в которых будет занимать вопрос передачи Украине современных истребителей F-16. Об этом сообщил сам президент Зеленский.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди как всегда предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос – F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее", – написал глава государства.

Также он добавил, что обсудит с Рютте Глобальный саммит мира, украинскую формулу завершения войны, а также привлечение государства-террориста России к ответственности за агрессию и совершенные в Украине преступления.

Напомним, накануне Зеленский и первая леди побывали с рабочим визитом в Швеции. Поездка оказалась результативной. В ходе пресс-конференции украинский президент рассказал, что в Украине будут производить шведские БМП CV-90.

Также, по словам главы государства, украинские пилоты уже испытывают шведские истребители Gripen, а Украина будет добиваться передачи этих многоцелевых истребителей для защиты украинского неба. Об этом Зеленский пообещал говорить с лидерами нескольких стран-партнеров в течение следующих двух дней заграничной поездки.