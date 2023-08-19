Зеленский: украинские пилоты испытывают шведские истребители Gripen, будем договариваться о получении самолетов

Украинские пилоты приступили к испытанию шведских истребителей Gripen. Украина намеревается добиваться получения этих самолетов для усиления в небе.

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Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил президент Украины Владимир Зеленский. Авиация была важной темой переговоров с главой шведского правительства 19 августа, в последующие два дня украинский президент проведет переговоры об усилении Украины в небе с еще несколькими государствами-партнерами.

В ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что украинские пилоты уже начали испытания шведских истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen.

"Говорили о самолетах Gripen. Это гордость Швеции. Начались испытания Gripen с участием наших пилотов. Сегодня подробно поговорили о дальнейших наших шагах для возможности открыть тему получения шведских Gripen", – заявил глава государства.

Кроме переговоров с главой правительства Швеции, тему передачи Украине шведских истребителей Gripen Зеленский намерен поднять также в ходе встречи со спикером парламента этой страны, а также с представителями всех политических сил Швеции.

Тема усиления Украины в небе станет одной из ключевых также в течение двух последующих дней: украинский президент анонсировал переговоры на эту тему с партнерами из нескольких западных стран.

"Завтра-послезавтра у меня будут переговоры еще с несколькими государствами. Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата в небе, чтобы у россиян не было преимущества. Когда они контролируют небо, мы не можем на земле двигаться быстро. А нам это нужно", – заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в скором времени Украина получит очередной пакет военной помощи от Швеции.

"Сейчас готовим передачу нового, 13 пакета шведской военной помощи. В этом пакете то, что важно: боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники, оборудование для разминирования. Все то, что придаст прочности Украине на поле боя", – подчеркнул президент.

Напомним, еще в июне стало известно, что Швеция будет обучать украинских пилотов на истребителях Jas 39 Gripen. Программа обучения, как предполагалось, будет включать в себя, в том числе, занятия на тренажерах и пробные полеты. Старту процесса, по данным СМИ, помогло заключенное 12 июля соглашение Украины и Швеции об обмене секретными данными и расширении военного сотрудничества.

За месяц до объявления о решении обучать украинских пилотов в Швеции были против передачи Украине истребителей JAS Gripen.

Ранее Украина приложила немало усилий для того, чтобы добиться принципиального согласия западных партнеров на передачу нашему государству американских истребителей F-16. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также противодействовать авиации РФ.

17 августа США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов. Однако эти самолеты, как заявили в США, могут быть поставлены после завершения обучения пилотов, а украинские пилоты начнут обучение на F-16 лишь в конце августа.

Поэтому, как констатировали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, армия не получит истребители F-16 этой осенью или зимой.