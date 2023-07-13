Соглашение Украины и Швеции об обмене данными позволит украинским пилотам обучения на истребителях Gripen – СМИ

Украина и Швеция в среду, 12 июля, обязались расширять военное сотрудничество. Стороны заключили два оборонные соглашения. В том числе и об обмене секретными данными. Кроме улучшения поставок оборонной техники, в будущем этот шаг предоставит украинским пилотам возможность обучения на истребителях Gripen.

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Об этом сообщает Еuractiv. Соглашение об обмене секретной информацией было подписано министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

"У Швеции много хороших соглашений, это важная вещь, которая может иметь большое значение", – заявил пресс-секретарь министра обороны Швеции Йохан Хьельмстранд.

Как известно, обмен секретной информацией является необходимым условием для того, чтобы Украина могла испытать шведские истребители Gripen.

Согласно другому соглашению, Украина сможет закупать оборонную технику по шведским контрактам, в том числе через шведскую оборонную промышленность, то есть, процесс получения заказов будет происходить в краткие сроки.

Но это случится только тогда, когда Швеция удовлетворит свои оборонные потребности и сможет разделить излишки с нашей страной. В то же время, пока неясно, о каком оружии и каких типах боеприпасов идет речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае министр обороны Швеции Пол Йонсон повторно заявил, что его правительство не готово к передаче боевых истребителей JAS Gripen Украине, поскольку это может пагубно отразиться на национальной безопасности. Однако Стокгольм поддержал решение о старте учений украинских пилотов на этих боевых самолетах, что может служить положительным сигналом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны Швеции Йонсоном. Политики обсудили работу авиационной коалиции, направленной на снабжение Украины американскими истребителями F-16.

Позже стало известно, что Швеция выделяет двенадцатый пакет военной помощи Украине на общую сумму 230 миллионов шведских крон (более 14 млн евро), о чем было заявлено на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 15 июня. Денежные средства пойдут на закупку и подготовку военного оборудования для Сил обороны.

Детальнее о самолетах Gripen и о том, насколько существенно они смогут усилить украинское небо – читайте в нашем материале.