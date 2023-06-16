Швеция будет обучать украинских пилотов на истребителях Jas 39 Gripen: объявлен новый пакет помощи

Швеция выделяет двенадцатый пакет военной помощи Украине на общую сумму 230 миллионов шведских крон (более 14 млн евро), о чем было заявлено на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 15 июня. Денежные средства пойдут на закупку и подготовку военного оборудования для Сил обороны.

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Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Швеции.

В частности, в сообщении оборонного ведомства страны также сказано, что их Вооруженные силы будут обучать украинских пилотов выполнять задачи на шведских многоцелевых истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen.

"Перед вооруженными силами поставлена задача по подготовке украинских пилотов и связанного авиационного персонала на JAS 39. Предыстория состоит в том, что ВСУ выразили желание иметь возможность оперативно овладеть JAS 39 Gripen, поскольку одной из самых неотложных мер является усиление украинской противовоздушной обороны современной боевой авиацией. ", – говорится в сообщении.

Также Вооруженные силы Швеции будут внедрять решения по поставкам систем военной техники в Украину и созданию центров ее обслуживания.

В Минобороны Швеции отметили, что с 2022 года страна поставила в Украину большое количество различных типов систем оборудования, при этом шведская поддержка по обслуживанию ограничивалась подготовкой оборудования с последующей транспортировкой в Украину. Однако более квалифицированные системы вооружения требуют долгосрочного решения по поставкам, включающему техническую поддержку системы, запасные части и заменяемые единицы, а также боеприпасы для поддержания оперативной эффективности.

Таким образом, вооруженные силы намерены разработать долгосрочное решение по поставкам квалифицированных систем военной техники, таких как Robotsystem 70, Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 и Archer, переданных Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция создаст логистические центры для переданной Украине военной техники, где ее будут ремонтировать и обслуживать. Их разместят в одной из соседних с Украиной стран.

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