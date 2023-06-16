Швеция одобрила создание центров обслуживания техники, переданной ВСУ, и анонсировала следующий пакет поддержки

Швеция анонсировала следующий пакет поддержки Украины. В него, в частности, входит создание центров обслуживания военной техники, переданной ВСУ.

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Об этом сообщил шведский общественный телеканал SVT Nyheter.

Отмечается, что правительство страны дало разрешение на участие до 60 военнослужащих Вооруженных сил в создании таких центров материально-технического обеспечения. Их разместят в одной из соседних с Украиной стран, например в Польше.

Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую передал Стокгольм Киеву. Среди прочего Швеция передала ВСУ 50 боевых машин Stridsfordon 90, танки Leopard, артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.

"Конечно, важно, чтобы обороняемое оборудование, которое мы присылаем, можно было использовать, достигая оперативного эффекта", – отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Проект должен быть запущен в начале осени. Предполагается, что шведские специалисты будут также обучать украинский персонал.

Кроме этого Швеция передаст Украине больше запасных частей для данной техники. Ожидается, что они поступят в следующем пакете поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция передала Украине мощные боевые машины пехоты Stridsfordon 90. Эти БМП украинские штурмовые бригады будут использоваться при прорывах вражеской линии обороны в рамках украинского контрнаступления.

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