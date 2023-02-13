Вездеходные бронемашины с мощной пушкой: что за БМП CV 90 Украина получит от Швеции

На днях стало известно, что парламент Швеции утвердил военную помощь Украине на 406 миллионов долларов. Этот пакет, в частности, содержит боевые машины пехоты CV 90 (Combat Vehicle 90). Ранее, 19 января, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна планирует передать Украине примерно 50 БМП CV 90.

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А пока чиновники работают над техническими моментами дела, OBOZREVATEL разбирался – что это за боевые машины пехоты и какую пользу они принесут Вооруженным силам Украины.

Актуальность

Когда стало ясно, что Россия не сможет добиться поставленных в войне против Украины целей, украинские власти и военное командование начали готовиться к контрнаступлению с четко озвученной целью: выход на международно признанные границы 1991 года. А для этого нужна бронетехника наступательного плана: танки, БМП, БТРы и т. д.

Западные партнеры долгое время отказывали Киеву в такого типа вооружениях, но после поездки Владимира Зеленского в США в декабре 2022 года вопрос сдвинулся с мертвой точки и уже во время восьмого заседания в формате "Рамштайн" 20 января 2023 было принято решение о выделении Украине сотен единиц различной бронетехники, включая тяжелые танки Leopard 2, боевые машины пехоты Bradley и Marder, бронетранспортеры Stryker и т. д. Это кроме танков M1 Abrams и Challenger 2, которые были выделены вне "Рамштайна".

Среди всеобщего ассортимента Швеция решила передать самоходные артиллерийские установки Archer и боевые машины пехоты CV 90.

Что за бронемашины

БМП CV 90 (Combat Vehicle 90) (шведское название: Stridsfordon 90, или Strf 90 – переводится как "боевая машина") – это семейство шведских боевых машин пехоты, разработанных в середине 1980-х – в начале 1990-х годов специально для скандинавского субарктического климата.

Серийное производство БМП CV 90 началось в 1993 году и на сегодня изготовлено 1280 машин в различных модификациях, около половины из которых было экспортировано в другие страны (Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Дания, Финляндия, Эстония).

Так как машина разрабатывалась с учетом скандинавского климата, то она получила повышенную проходимость в снегу и топях для всех возможных модификаций. БМП получила V-образный 8-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 550 лошадиных сил, способный разгонять бронемашину массой 23-35 тонн до скорости 70 км/ч по шоссе. А подвеска 533 мм и дорожный просвет 450 мм позволяют ехать под наклоном в 30 градусов, преодолевать препятствия высотой 0,73 метра, проскакивать рвы шириной 2,6 метра и преодолевать в брод водоемы глубиной 1,4 метра.

В плане функционального назначения CV 90 может перевозить и поддерживать на поле боя от шести до восьми полностью экипированных военных, перевозить передовое артиллерийское снаряжение, быть командной машиной, машиной системы ПВО, машиной электронной борьбы, бронированной эвакуационной машиной и т. д. При этом требуются только изменения башни, потому что шасси специально разрабатывалось универсальным для возможности дальнейших трансформаций машины.

Комплектация бронемашин отличается от страны назначения, подчас очень существенно. Например, по вооружению шведская версия Combat Vehicle 90 оснащена башней Bofors со 40-мм автоматической пушкой Bofors. Экспортные версии оснащены башнями Hägglunds серии E, вооруженными 30-мм автоматической пушкой Mk44 или 35-мм Bushmaster. Также вопрос дополнительной бронезащиты каждая страна решает самостоятельно.

Судя по всему, Украина должна получить шведскую версию БМП CV 9040 с имеющихся запасов.

Модификации

CV 9040A – базовая модификация для шведской армии. Бронекорпус и башня у нее изготовлены из стальных катальных бронеплит с использованием разнесенной схемы бронирования. Для повышения уровня защищенности машины вдобавок к основной броне могут быть установлены навесные модули композитной брони разных производителей и комплексы активной защиты.

CV 9040B и CV 9040B1 – улучшенные варианты машины для шведской армии. Им соответствует усиление бронезащиты и установка аппаратно-программного обеспечения, позволившего ввести в боекомплект пушки новый 40-мм многофункциональный боеприпас 3Р.

В качестве усиления бронезащиты использованы комплекты навесной композитной брони с керамическими бронеэлементами, обеспечивающие защиту от 30-мм бронебойного оперенного снаряда.

Скорее всего, именно бронемашины этой серии получит Украина.

CV 9040C – новейшая модификация машин для шведской армии. Она получила усиление броневой защиты бронемодулями AMAP, а также модернизацию тепловизионного канала прицельного комплекса UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft Fire Control System). В данной версии оптический канал оснащен защитным фильтром лазерного излучения.

В состав защитного комплекта AMAP помимо навесных модулей пассивной брони для корпуса и башни входит противоминная защита, расположенная на днище бронекорпуса, а также противоосколочная подкладка боевого отделения. Дополнительно к пассивной защите используется система маскировки Barracuda.

Правда, модернизация до уровня стандарта CV 9040С была проведена только на 42 машинах, поэтому вряд ли их передадут Украине.

Перспективы

Известно, что норвежские, датские и шведские CV 90 принимали участие в боевых действиях во время войны в Афганистане в 2001-2021 годах. При этом они хорошо себя зарекомендовали в боях с пехотой врага, выйдя из них без единой потери бронемашины. В то же время, каждый подрыв на мине выводил технику из строя.

За все время известно о потере всего четырех бронемашины, все от подрыва на самодельных минах. В трех случаях никто из военных не пострадал (повреждения ограничивались оторванными гусеницами и колесами), и только в четвертом погибли два солдата и еще трое были ранены (взрыв был такой силы, что 35-тонная БМП перевернулась).

Таким образом можно заключить, что CV 90 – достаточно живучие бронемашины, в которых пехотинцы могут чувствовать себя в относительной безопасности во время транспортировки в место выполнения боевого задания. А мощная 40-мм пушка с подкалиберными боеприпасами позволяет осуществлять адекватное прикрытие даже во время сражения с вражеской бронетехникой. Для сравнения, уже переданные Украине боевые машины пехоты Bradley и Marder имеют 25-мм и 20-мм пушки соответственно, а у бронетранспортеров Stryker пушка вообще отсутствует.

С большой долей вероятности можно предположить, что в Украине эти МБП будут переданы штурмовым бригадам и будут использоваться при прорывах вражеской линии обороны в рамках украинского контрнаступления.

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