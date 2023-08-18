Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в конце августа в Дании – CNN

Летчики Воздушных сил ВС Украины начнут обучение для управления современными истребителями F-16 в конце августа 2023 года. Процесс будет курировать международная коалиция из 11 стран.

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Это в пятницу, 18 августа, подтвердило Министерство обороны Дании, передает CNN. Другие детали не сообщаются.

В свою очередь Министерство иностранных дел Нидерландов при этом подтвердило, что Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16. Теперь страны-партнеры начнут проводить консультации относительно порядка поставок.

Напомним: Reuters ранее заявило, что Штаты разрешили отправить F-16 для Вооруженных сил Украины из Дании и Нидерландов. Это произойдет после завершения подготовки украинских пилотов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что наша страна, скорее всего, не получит современные истребители американского производства ближайшей осенью или зимой.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во время вражеской атаки по Украине 11 августа российские оккупанты атаковали страну четырьмя "Кинжалами". Враг целил по аэродрому в Коломые на Ивано-Франковщине.

– Российские террористы пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые должны отправиться на обучение управлению F-16, заявлял Юрий Игнат.

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