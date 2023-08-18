США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов: когда это станет возможным

Соединенные Штаты Америки официально подтвердили передачу истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Эта поставка будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американского чиновника, имя которого не называется. Власти Вашингтона уверили Данию и Нидерланды в том, что Соединенные Штаты ускорят процесс утверждения всех необходимых запросов от третьих стран для передачи Украине истребителей F-16. Это обеспечит возможность передачи истребителей Украине сразу после завершения обучения её пилотов.

Датская и Нидерландская стороны, возглавляющие авиационную коалицию, недавно обратились к Соединенным Штатам с запросом о предоставлении необходимых обеспечений и гарантий.

Источник Reuters рассказал, что государственный секретарь Энтони Блинкен направил письма своим датским и голландским коллегам с заверением, что запросы будут одобрены.

"Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенными Штатами как передаче Украине истребителей F-16, так и подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", – говорится в письме Блинкена, с копией которого ознакомилось издание.

Согласно заявлению Блинкена, утверждение запросов от третьих строн позволит Украине "полностью реализовать свои новые возможности, как только первый набор пилотов успешно завершит свою подготовку".

Как писал OBOZREVATEL:

– Бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе и генерал США в отставке Филип Бридлав заявил, что подготовка к обучению украинских летчиков на современных западных истребителях задерживается из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию.

– Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что тренировки наших пилотов на F-16 начнутся в августе.

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