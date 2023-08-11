Хотели ликвидировать молодых пилотов: в Воздушных силах назвали причину ракетной атаки на военный аэродром в Коломые

В пятницу, 11 августа, российские оккупанты атаковали Украину четырьмя "Кинжалами". Враг целил по аэродрому в Коломые на Ивано-Франковщине. Российские террористы пытались уничтожить молодых украинских лётчиков, которые должны ехать учиться на истребителях F-16.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Враг осуществил пуски четырех аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К.

По словам спикера Воздушных сил, ракеты врага летели на находящиеся под его прицелом военные аэродромы уже не первый месяц.

"Аэродром "Староконстантинов" сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", – сказал Игнат.

Он отметил, что атака оккупантов не имела успеха и не принесла им желаемых результатов.

Напомним, что во время сегодняшней масштабной воздушной тревоги в ряде регионов раздались взрывы. Об этом сообщили в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Известно, что в Киеве зафиксировали падение обломков сбитой ракеты. В частности, в Оболонском районе столицы, на территории детской больницы, а еще на открытой местности дачного кооператива и улицы Богатырской (здесь повреждения получила крыша частного дома) – без пострадавших.

Позже в Ивано-Франковской ОВА заявили о прилете по жилому дому в Коломыйском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате террористической атаки погиб 8-летний мальчик. Также есть раненые.

Кроме того, утром 11 августа оккупанты обстреляли Херсон и населенные пункты области. В результате действий военных преступников ранения получили не менее пяти мирных жителей региона.

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