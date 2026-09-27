ВСУ нанесли удар по месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных целей противника. Были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, а также объекты обеспечения оккупантов.

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Они были расположены на временно оккупированных территориях нашего государства. Подробности сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Пострадали место запуска БПЛА и склады российской армии

В Генштабе сообщили, что в течение 26 сентября и в ночь на 27 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.

Так, во временно оккупированном Донецке было прилетело по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

"Поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА является одним из приоритетных направлений боевой деятельности Сил обороны Украины. Такие объекты систематически подвергаются ударам с целью снижения способности российской армии применять ударные беспилотные системы", – пояснили в Генштабе.

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Между тем в оккупированных Крепенском и Луганске были поражены два склада боеприпасов.

Кроме того, в Ровеньках Луганской области защитники нанесли удар по складу материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области – по складу горюче-смазочных материалов.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники установили рекорд, уничтожив 116 оккупантов за сутки. Эффективной "денацификации" захватчиков не помешали ни дождь, ни туман.

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