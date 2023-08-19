В Украине будут производить шведские БМП CV-90: о чем договорились страны

Швеция и Украина договорились, что на территории нашей страны будут изготавливать шведские бронированные машины пехоты CV-90. Ранее Стокгольм бесплатно передал неназванное количество этой техники для ВСУ.

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Об этом сообщил Офис президента Украины на официальном сайте, а также глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Напомним, что украинский лидер отправился с визитом в Швецию 19 августа.

"Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонте и тому подобное. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что когда он был на фронте, наши военные хвалили БМП CV-90.

Кристерссон в свою очередь заявил: стороны усилят сотрудничество и в плане производства, и в плане обучения на CV-90.

Пресс-служба ОП написала, что Киев и Стокгольм имеют намерения усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию указанной платформы.

"Признавая, что CV-90 является высокоэффективной и современной боевой машиной, Украина и Швеция убеждены, что дальнейшее сотрудничество по платформе CV-90 будет взаимовыгодным... что более тесное сотрудничество будет способствовать формированию компетенций и дальнейшему развитию западных платформ. Это также откроет возможности для дальнейшего и более тесного сотрудничества в будущем", – отмечается в совместном заявлении двух сторон.

Также Стокгольм еще раз подтвердил свое обязательство оказывать поддержку Киеву столько, сколько это потребуется.

Известно, что во время визита Зеленского в Швецию также обсуждался вопрос касательно Gripen. Это шведские истребители, которые хотят получить Воздушные силы ВСУ.

Заявляется, что наши пилоты приступили к испытаниям на Gripen, однако вопрос их передачи еще не решен.

"Говорили о самолетах Gripen. Это гордость Швеции. Начались испытания Gripen с участием наших пилотов. Сегодня подробно поговорили о дальнейших наших шагах для возможности открыть тему получения шведских Gripen", – отметил украинский глава.

Как писал OBOZREVATEL, 19 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом в Швецию. Среди тем переговоров – оборонное сотрудничество и европейская интеграция Украины.

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