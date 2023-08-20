'Это только начало': Зеленский рассказал, о каком количестве F-16 для Украины удалось договориться

Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16. Соответствующей договоренности удалось достичь президенту Владимиру Зеленскому во время переговоров с премьер-министром страны Марком Рютте.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он подчеркнул, что это только начало.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что таким образом сделан еще один шаг по усилению воздушного щита страны. Указанные самолеты наша Украина использует для того, чтобы держать российских террористов подальше от своих городов и сел.

За "конкретику" и "прорывную договоренность" украинский лидер выразил благодарность премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Он подчеркнул, что такие нужные и долгожданные самолеты будут в украинском небе.

Напомним, 20 августа президент в сопровождении первой леди Елены Зеленской прибыл в Нидерланды с официальным визитом. Он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Кроме F-16 стороны также обсудили Глобальный саммит мира, украинскую формулу завершения войны, а также привлечение государства-террориста России к ответственности за агрессию и совершенные в Украине преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще в июле Украина договорилась с Нидерландами о дате начала обучения украинских пилотов. "Конкретные вещи. На август – договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины", – сообщил тогда президент Зеленский;

– 19 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Он не раскрывал подробностей, но указал, что минимальный срок обучения пилотов – шесть месяцев;

– украинский пилот, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины при составлении плана обучения. По его словам, большее внимание будет уделено миссиям, присущим реалиям российско-украинской войны.