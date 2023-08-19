Учения украинских пилотов на F-16 начались - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинских пилотов по управлению истребителями F-16, анонсированные на конец августа. Он не стал раскрывать подробностей, но указал, что в процесс подготовки летчиков входит изучение английского языка.

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"Для полноценного пилотирования базового уровня иностранных языков недостаточно", – коротко отметил чиновник. Слова Резникова опубликовал 24 Канал.

Завершение процесса учений зависит от ряда факторов и назвать сроки невозможно. Западные инструкторы обозначат, когда наши военные будут целиком подготовлены и смогут свободно управлять американским боевым самолетом четвертого поколения.

"Для нас важно то, какое оружие будет на истребителях. Ведь без радаров самолет не видит, а без пулеметов, ракет и снарядов – не оружие, а только носитель. Поэтому когда партнеры будут принимать решение, какая страна и сколько готова передать самолеты, будут обращаться за согласием на это в США", – пояснил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников подтвердил, что в Вашингтоне дали Дании и Нидерландам "зеленый свет" на поставки нашей стране современных истребителей F-16. Эти самолеты необходимы Силам обороны для контрнаступления и освобождения захваченных россиянами территорий.

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