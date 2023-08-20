Союзники учли пожелания Украины: пилот ВСУ, проходящий обучение на F-16, раскрыл детали программы

Украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимание будет уделено миссиям, которые присущи реалиям российско-украинской войны.

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При этом пилот подчеркнул, что больше всего трудностей будет с освоением авионики и системы вооружения. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

В первую очередь украинские пилоты освоят теоретические знания, после чего перейдут к практическим занятиям. При этом Moonfish отметил, что для освоения F-16 необходим достаточно высокий уровень знания английского языка.

"Обучение будет проходить стандартно. Сначала теория, потом переход к практике. Программа была составлена с учетом наших пожеланий в том плане, что будут наборы миссий, типичные к тем, которые мы сейчас выполняем", – сказал украинский пилот.

Также Moonfish добавил, что немаловажную роль в освоении истребителей F-16 играет подготовка особенно инженерно-технического персонала. Союзники Украины хотят быть полностью уверены, что наши специалисты смогут самостоятельно обслуживать самолеты и делать это правильно.

"Что касается подготовки наземного персонала, особенно инженерно-технического состава, техники, которые будут эти самолеты обслуживать, тут партнеры более твердо относятся к этому сроку – 6 месяцев. Если с летчиками можно что-то подрезать, посмотреть кто лучше справляется, а кто хуже, то тут у людей очень направленная индивидуальная работа. Они хотят убедиться, что перед тем, как они отправятся в Украину, самостоятельно будут обслуживать технику, они 100% будут делать это правильно", – отметил пилот.

Кроме того, пилот подчеркнул, что освоение истребителя F-16 не вызовет у украинцев никаких сложностей. Самолет очень маневренный и хорошо слушается пилота. А самая сложная часть во время обучение будет заключаться в освоении авионики и систем вооружения.

"F-16 – очень хороший самолет. Все летчики, которые летали на разных типах, отзываются об F-16, как о самолете, в котором приятно сидеть, приятно управлять, он тебя слушается и делает все, что ты захочешь. Очень много сложных систем, он очень гибкий, выполняет очень много заданий. Я уверен, что у нас не будет проблем с обучением, но больше всего трудностей будет с освоением авионики и системы вооружения", – объяснил пилот.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Он не стал раскрывать подробностей, но указал, что в процесс подготовки летчиков входит изучение английского языка.

Ранее Резников подтвердил, что в Вашингтоне дали Дании и Нидерландам "зеленый свет" на поставки нашей стране современных истребителей F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ведет переговоры о получении не только американских F-16, но и еще трех типов боевых самолетов. Это шведский многоцелевой истребитель Gripen, французский Rafale и Typhoon, разработанный международной компанией при участии Великобритании, Германии, Испании и Италии.

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