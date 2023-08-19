Не только F-16: в ОП рассказали, какие самолеты могла бы получить Украина

Украина ведет переговоры о получении не только американских F-16, но и еще трех типов боевых самолетов. Это шведский многоцелевой истребитель Gripen, французский Rafale и Eurofighter Typhoon, разработанный международной компанией при участии Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Видео дня

Детали в эфире телемарафона "Єдині новини" озвучил представитель президента Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что основной приоритет – F-16.

"Мы сосредоточены действительно на F-16. Причина в том, что их было изготовлено больше и чисто математически их получить проще. Но мы сконцентрированы не только на них. У нас, скажем так, в порядке желательности получения есть перечень из четырех типов самолетов: F-16, Gripen, французский Rafale и Eurofighter Typhoon", – сказал Никифоров.

Gripen он назвал хорошей альтернативой, потому что это универсальный истребитель.

"Он менее требователен, и он очень хорошо себя продемонстрировал. Сейчас идет тестирование украинских пилотов на этом виде самолетов, и отзывы очень хорошие", – заявил спикер главы государства.

Он объяснил, что для получения подобной техники нужно пройти три шага: тестирование самолетов и возможностей украинских пилотов, тренировки и политическое согласие.

"Пока это теоретическая возможность. Смотрим, что можно сделать", – добавил Никифоров.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– 19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши летчики приступили к испытанию шведских истребителей Gripen. Украина намеревается добиваться получения этих самолетов для усиления в небе.

– Утром 19 августа глава страны вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с рабочим визитом в Швецию. Среди тем переговоров – оборонное сотрудничество и европейская интеграция Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!