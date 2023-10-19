Войска РФ при поддержке авиации пытаются окружить Авдеевку, за сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений – Генштаб

На украинском фронте накануне произошло почти 80 боевых столкновений, Силы обороны отбили десятки атак врага на Купянском, Лиманском, Марьинском, Шахтерском направлениях. Защитники не дают оккупантам возможности окружить Авдеевку и восстановить утраченное положение под Бахмутом.

Войска РФ, неся потери в живой силе и технике, однако, продолжают артиллерийские обстрелы прифронтовых районов и ракетные, дроновые удары по остальным регионам. О последних новостях с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 19 октября.

Так, за прошедшие сутки кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде и Обуховке на Днепропетровщине и в Николаевском районе. А ночью 19 октября они атаковали Украину ударными БПЛА "Шахед", из которых силы ПВО сбили три.

Всего враг нанес 15 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилой пятиэтажный дом, две церкви, дом культуры, спортивный комплекс, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

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Под авиаударами кафиров были: Песчаное Харьковской области; Невское, Новолюбовка, Белогоровка – Луганской; Спорное, Каменка, Клещиевка, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное – Донецкой; Новодаровка на Запорожье; Новоберислав, Казацкое, Ольговка, Приднепровское, Песчановка на Херсонщине.

В то время как под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ отбили более 15 атак оккупантов в районах Синковки, Ивановки, Кисловки на Харьковщине, а также свыше 10 атак возле Надежды на Луганщине.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак возле Макеевки в Луганской области. На Бахмутском оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки на Донетчине. ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении ВС РФ не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку. Наши защитники отбили три их атаки, а также помешали наступлению врага в районах Новокалинового и Первомайского.

На Марьинском направлении наши воины отбили 17 атак армии РФ в районе Марьинки и еще четыре – в районе Новомихайловки. На Шахтерском – отражены вражеские атаки возле Новомайорского.

На Запорожском направлении защитники сдерживают оккупантов вблизи Новодаровки и восточнее Малой Токмачки в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам врага. Также ВСУ ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери, истощают их вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще три – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Также защитники сбили российский самолет Су-25 и пять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ фактически оцепили Авдеевку с трех сторон и получили мизерные территориальные достояния, однако город остается для врага неприступной крепостью. А "успехи" оккупантов несравнимы с той ценой, которую они за них заплатили, – колоссальными потерями живой силы и техники.

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