Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили три "Шахеда"
Защитники Украины ночью 19 октября сбили в небе над разными регионами шесть российских дронов-камикадзе типа Shahed. В целом враг осуществил пуски шести воздушных целей.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Детали и последствия атаки уточняются.
Пока иизвестно, что оккупанты запустили шесть ударных БПЛА Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны обезвредили три дрона-камикадзе.
Из сообщений в Telegram-каналах также очевидно, что ночью враг обстрелял Николаев. По словам мэра Александра Сенкевича, в результате прилетов по меньшей мере в трех многоквартирных домах выбило окна.
"Повреждения в частном секторе пока не зафиксированы. К счастью, жители не пострадали", – отметил он.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 октября войск РФ выпустили по Украине шесть "Шахедов", управляемую авиаракету Х-59 и две С-300. Силы ПВО сбили Х-59 и все шесть дронов на юге.
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