Россия ночью запустила по Украине ракеты и 'Шахеды': силы ПВО сбили Х-59 и шесть дронов

Защитники украинского неба ночью вторника, 17 октября, уничтожили шесть дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Также была сбита российская управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. Позже в Воздушных силах указали, что вражеские цели были обезврежены на юге.

Отмечается, что для ударов по украинским городам и селам оккупанты направили зенитные управляемые ракеты С-300, одну Х-59 и шесть "Шахедов".

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все шесть ударных БПЛА и управляемая авиаракета.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты запускали по Украине "Шахеды" из района мыса Чуада (Крым), тогда как ракету Х-59 – с самолета Су-34 в воздушном пространстве оккупированной части Херсонщины.

"Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении", – отметили военные.

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В то же время добавили, что также ночью было зафиксировано применение врагом двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 16 октября, войска РФ запустили по Украине шесть ракет и 12 дронов-камикадзе. Защитники неба сбили 11 "Шахедов" и две ракеты Х-59.

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