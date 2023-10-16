Оккупанты ночью запустили по Украине 6 ракет и 12 дронов, 13 целей сбили силы ПВО

Ночью 16 октября российская террористическая армия устроила очередную атаку по Украине с помощью ракет и ударных дронов камикадзе. Всего враг запустил 6 ракет и 12 БПЛА.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 13 целей. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал около полуночи в ряде областей. Опасность распространилась на центарльные, южные и западные регионы.

Российские террористы применили баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники. Враг атаковал Украину с нескольких направлений.

Украинские военные зафиксировали применение одной баллистической ракеты "Искандер-М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Авиационные ракеты россияне применили для обстрела северных и восточных регионов Украины. Ударные БПЛА оккупанты направили в разные направления, в частности на запад страны. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил ВСУ уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131.

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Напомним, в ночь на 16 октября российские оккупанты совершили ракетную атаку на города Украины. Взрывы прозвучали в Днепре, Миргороде и ряде других населенных пунктов.

Полтавскую область оккупанты атаковали ракетами и дронами. В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе, ребенок. Взрывы ночью прогремели в Миргородском районе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября оккупанты нанесли удар по Харьковщине. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка Изюмского района.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии зимы ракетных ударов со стороны армии России, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, станет больше. Украина должна быть к этому готова, поэтому есть договоренности с западными партнерами по усилению ПВО.

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