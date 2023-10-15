Зеленский: российских ударов с приближением зимы станет больше, мы максимально усилим ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии зимы ракетных ударов со стороны армии России, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, станет больше. Украина должна быть к этому готова, поэтому есть договоренности с западными партнерами по усилению ПВО.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу и миру в конце 599-го дня войны с Россией, видео опубликовано на его канале на Youtube. Зеленский рассказал, что для защиты украинских городов будут шаги, которые ранее не применяли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы максимально усилим ПВО – так, как это реально в сложившихся условиях. Даже более чем реально: мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись. Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы террор оккупантов этой зимой не остановил Украину.

Видео дня

"Так же как на поле боя, во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", – сказал политик.

Он добавил, что в течение всего дня энергетики и спасатели ликвидируют последствия российских ударов по энергообъектам в Херсонской и Донецкой области. В Херсоне возобновлены поставки электричества и во всем городе водоснабжение, кроме десяти домов в Таврическом микрорайоне. Там работы должны завершить завтра в первой половине дня.

Президент рассказал, что на следующей неделе будут проводить новые переговоры с партнерами по усилению и восстановлению в Украине.

Также он проинформировал о ситуации в секторе Газа, где в настоящее время находятся 260 граждан Украины. По словам Зеленского, выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но продолжается работа, чтобы эвакуировать украинцев. Дипломаты готовы помочь каждому нашему гражданину, который в этом нуждается.

В то же время из Израиля уже более 200 человек вывезли в Румынию, преимущественно женщин и детей. Готовятся новые рейсы.

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут нуждаться в помощи: в любое время и любым способом обращайтесь к дипломатическим представительствам Украины и соблюдайте их рекомендации", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что каждый день города и села в приграничных с Россией областях и вдоль линии фронта испытывают террористические удары оккупанта и ежедневно там оказывается помощь украинцам.

"Что бы ни происходило, украинцы заботятся друг о друге, и государство остается функциональным. Украину не одолеть, потому что не одолеть наших людей. И пожалуйста, поддерживайте и благодарите всех, кто работает ради людей, кто защищает жизнь. Наши спасатели, врачи, медицинские сестренки и медицинские братья, волонтеры, полицейские, работники коммунальных служб, энергетики – те, без кого бы не было нормальной жизни. Все заслуживают признательности", – сказал гарант.

Отдельно он отметил пожарных, в частности в Донецкой и Херсонской области: Владимир Журбенко, майор службы гражданской защиты в Покровске; Роман Ломакин, командир отделения пожарно-спасательной части в Торецке; Андрей Дяченко, капитан службы гражданской защиты в Херсонской области; Владислав Перезва, сержант службы гражданской защиты; сержанты службы гражданской защиты Сергей Климанский и Андрей Лоцман из Запорожской области.

Также Зеленский традиционно поблагодарил украинских воинов на фронте, которые защищают Украину от оккупантов.

"Каждый и каждая, кто сейчас в бою и на боевых постах, на боевых задачах. Кто спасает наших военных после ранений. Кто тренирует. Кто ремонтирует технику и обеспечивает деятельность наших боевых бригад. От Харьковщины до Херсонщины. Купянск, позиции на донецких направлениях. Авдеевка, спасибо, ребята, за вашу крепость и за очень значительное уничтожение оккупанта! Марьинка. Направления на Запорожье. Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства и людей! Слава нашему могущественному народу!" – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме сказали, что новый пакет военной помощи Израилю и Украине от США превысит $2 млрд по своей стоимости. В него будут включены средства для обороны государственных границ как от ультраисламистских группировок ХАМАС, так и от регулярной армии РФ.

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