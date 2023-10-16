На Полтавщине в результате вражеской атаки пострадали три человека: среди них ребенок

Ночью 16 октября российские террористы атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе, ребенок.

Взрывы ночью прогремели в Миргородском районе. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, российские оккупационные войска направлии по региону ракеты и ударные дроны. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру на Полтавщине не зафиксировано.

В то же время глава ОВА заявил, что обломки российской ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок.

Пострадавших госпитализировали с места происшествия. Информация о погибших отсутствует.

Напомним, в ночь на понедельник, 16 октября, российские оккупанты совершили ракетную атаку на города Украины. Взрывы прозвучали в Днепре, Миргороде и ряде других населенных пунктов.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября оккупанты нанесли удар по Харьковщине. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка Изюмского района.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии зимы ракетных ударов со стороны армии России, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, станет больше. Украина должна быть к этому готова, поэтому есть договоренности с западными партнерами по усилению ПВО.

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