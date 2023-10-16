В Днепре и Миргороде раздались взрывы: первые детали

В ночь на понедельник, 16 октября, российские оккупанты совершили ракетную атаку на города Украины. Взрывы прозвучали в Днепре и Миргороде.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Атака совершилась крылатыми ракетами.

В 00:26 в Воздушных силах Украины сообщили о ракетной атаке на Сумскую область. Далее цель переместилась в сторону Полтавской области – г. Миргород, где и прозвучал взрыв.

После в ВС сообщили о ракетной атаке на Днепр – там также прозвучали взрывы.

Позже в Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что атака была произведена крылатыми ракетами.

Далее мониторинговые каналы сообщили об отбое угрозы обстрела.

Немного позже стало известно о повторных взрывах в Миргороде.

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Также местные СМИ сообщили, что враг обстреливает и Запорожскую области. ВС РФ атаковал и с. Камыш Горя.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября оккупанты нанесли удар по Харьковщине. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка Изюмского района.

В результате разрыва авиабомбы был разрушен частный дом, вспыхнул пожар.

Погибли 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Кроме того, одна местная жительница получила ранения.