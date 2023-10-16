Враг всю ночь терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами: есть прилет и пострадавший

Войска РФ на протяжении всей ночи наносили удары по Кировоградщине ракетами и "шахедами". Есть прилет, одного человека госпитализировали.

Об этом утром 16 октября сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. "Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть перехват, к сожалению есть и попадание", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Райковича, вследствие атаки один человек был доставлен в больницу.

Разрушений гражданской инфраструктуры нет, отметил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 16 октября Россия совершила новую атаку крылатыми ракетами и дронами на Украину. Взрывы прогремели в Днепре, Никополе, Миргороде, Сумской и Хмельницкой областях.

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– На Полтавщине вследствие падения обломков пострадали три человека, в том числе, 10-летний ребенок, их госпитализировали. Обломки российской ракеты повредили несколько частных домов.

– В ВСУ зафиксировали запуск одной баллистической ракеты "Искандер-М", пяти управляемых ракет Х-59 и 12 "шахедов". Силы ПВО уничтожили 13 целей.

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