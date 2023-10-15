Оккупанты ночью нанесли удар по Харьковщине и попали в дом: есть погибшие

Ночью 15 октября российская оккупационная армия терроризировала жителей Харьковской области. Враг сбросил управляемую авиабомбу на село Дружелюбовка.

В результате военного преступления погибли два человека. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Террористы атаковали населенный пункт в Изюмском районе около 02:30. В результате разрыва авиабомбы был разрушен частный дом и произошел пожар.

Смертельные ранения получили 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Кроме того, одна местная жительница получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Также в течение суток 14 октября россияне обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В городе Вовчанск Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Российские войска обстреливали на Харьковщине Купянск, Лиман Первый, Синьковку, Кучеривку, Ивановку, Кисловку, Берестово и другие населенные пункты. Под авиационным обстрелом были Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

Напомним, государство-террорист Россия обстреляла село Багатырь Донецкой области из реактивной системы залповог огня "Смерч". В результате преступления погиб ребенок. Всего было зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору.

Ранее сообщалось, что 14 октября российские террористы нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибла местная жительница. Один из российских снарядов попал по территории частного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, террористические войска России утром 13 октября нанесли удар по центру Покровска на Донетчине. В городе разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома, погиб мужчина и 24 человек пострадали.

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