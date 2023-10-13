Оккупанты нанесли удар по Покровску на Донетчине: один человек погиб, 12 ранены. Фото
Террористические войска России утром пятницы, 13 октября, нанесли удар по центру Покровска на Донетчине. В городе разрушены несколько зданий, там погиб человек и по меньшей мере 12 пострадали.
Предполагают, что враг совершил атаку ракетой. О последствиях рассказал и. о. начальника Донецкой военной администрации Игорь Мороз.
"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру города – уже сейчас известно о по меньшей мере одного погибшего и 13 раненых. Повреждены два здания", – отметил он.
По его словам, ныне тип использованного агрессором оружия и окончательные последствия удара устанавливаются. На месте работают специалисты всех экстренных служб. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
До этого глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что около 08:30 пятницы в городе прогремели два взрыва.
Это произошло во время воздушной тревоги, когда в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей восточных регионов об активности российской авиации и угрозе применения врагом баллистического вооружения.
По данным ГСЧС по состоянию на 10:00, известно о 12 пострадавших и одном погибшем. Прилет частично разрушил два административных здания.
На месте попадания сразу были начаты спасательные работы. Во время них спасатели помогли выбраться из-под завалов трем людям.
Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа РФ нанесла два удара по Покровску ракетами "Искандер", попав в многоэтажку и другие здания. В результате действий российских военных преступников погибли десять человек, в том числе спасатель (умер в больнице), пострадали около 90 человек.
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