За него боролись почти неделю: в Днепре скончался спасатель Виталий Конц, раненный при обстреле Покровска

В больнице Днепра скончался начальник девятого государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Виталий Кинц. Он получил множественные ранения и ожоги при обстреле оккупантами Покровска 7 августа.

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Сердце спасателя остановилось в ночь на воскресенье, 13 августа. О трагическом случае сообщило издание pokrovsk.news (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Виталий Кинц с октября 2018 года возглавлял девятый ГПСО спасательной службы в Покровске.

До этого он руководил спасательными отрядами тоже на Донетчине, в частности в Доброполье и Краматорске. В целом же в рядах ГСЧС был с 1996 года, имел многочисленные государственные награды.

Трагического вечера 7 августа Виталий Владимирович, бок о бок с личным составом Покровского гарнизона, спасал мирных жителей, пострадавших в результате вражеского обстрела. Во время повторного удара он получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова. Врачи отчаянно сражались за его жизнь, но сегодня ночью спасатель умер.

"Семья спасателей навсегда запомнит Виталия Владимировича как светлого человека, смелого и человечного руководителя, настоящего профессионала своего дела, который посвятил службе значительную часть своей жизни и вложил в нее свою душу. Нет слов, чтобы передать ими всю горечь потери. Искренние соболезнования родным! Светлая память Герою!" – сообщили в 9-м ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Напомним, что вечером 7 августа войска РФ с разницей в полчаса выпустили по Покровску две ракеты, вероятно, "Искандер". Первая из них попала в многоэтажку. Когда продолжалась поисково-спасательная операция и на месте находилось много правоохранителей, спасателей, коммунальщиков и простых людей, в соседнее здание прилетела вторая российская ракета.

При этом взрыве ранения получили те, кто оказывал помощь раненым после первого прилета. Среди них был и Виталий Кинц.

В общем две российские ракеты унесли жизни десятерых украинцев (вместе со спасателем Виталием). Ранения получили около 90 человек. Разрушены были 12 многоэтажек, а также частные дома, кафе, админздания.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что первой целью ракетного удара России по Покровску было убийство гражданских, а повторную атаку враг совершил именно по службам, работавшим над ликвидацией. В то же время последствия могли быть еще хуже.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди десятков пострадавших в результате двойного ракетного удара РФ по Покровску на Донетчине оказался полицейский Владимир – герой документального фильма "20 дней в Мариуполе". Он получил ранения, когда вместе с коллегами и работниками ГСЧС спасал гражданских на месте первого прилета.

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