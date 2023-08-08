Последствия могли быть гораздо хуже: стало известно, почему во время удара РФ по Покровску пострадали многие спасатели

Первой целью ракетного удара России по Покровску было убийство гражданских, а повторная атака была совершена именно по службам, работавшим над ликвидацией последствий. По состоянию на утро 8 августа вследствие военного преступления РФ погибли 7 человек, 67 ранены, из них 29 полицейских, 7 спасателей и 2 детей. В то же время последствия могли быть еще хуже.

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Об этом рассказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире "Радио Свобода". По его словам, среди "тяжелых" раненых – полицейский и работник ГСЧС. За их жизнь борются медики в соседней с Донецкой области.

Кириленко объяснил, что это обычная тактика РФ: нанести первый удар по гражданским, а второй – по приезжающим на место службам. Первый удар по Покровску был в 19:15, второй – в 19:52, рассказал глава ОВА.

В то же время, он отметил, что перед второй атакой людей рассредоточили.

"Если бы было скопление людей и буквально за десять минут не приняты дополнительные меры, то последствия были бы гораздо хуже", – сказал Кириленко.

Он добавил, что существует "отработанный алгоритм" – в зависимости от категории обстрелов выезжать на место через определенный промежуток времени.

"Но в данном случае было попадание в жилой многоквартирный дом, где под завалами могли находиться люди. Поэтому сразу же и следственно-оперативная группа, и ГСЧС, работники военной администрации выехали на место для того, чтобы проводить спасательную операцию", – сказал Кириленко.

По его словам, когда стало известно об угрозе повторного обстрела, оцепленная территория была эвакуирована.

"И в тот короткий промежуток времени это все происходило фактически у меня на глазах, удалось спасти такими мерами большое количество людей", – сказал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 августа РФ атаковала Покровск Донецкой области. Оккупанты нанесли два удара, попали в многоэтажный дом. Погибли 7 мирных жителей, 67 человек получили ранения.

– Среди раненых – полицейский Владимир, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе".

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