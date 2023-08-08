Людей вытаскивали из-под завалов: в полиции показали кадры первых минут спасательной операции в Покровске после удара РФ

Правоохранители показали первые минуты после ракетного удара по Покровску Донецкой области. Прибывшие на место теракта полицейские также попали под второй удар во время эвакуации мирных жителей.

Видео дня

Жертвами российских террористов стали 7 человек, еще 81 – получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты нанесли два удара по многоэтажным жилым домам Покровска с интервалом в несколько минут. Примечательно, что во время второго удара на месте происшествия уже находились сотрудники полиции и ГСЧС, которые также получили ранения. По словам и.о. начальника ГСЧС в Донецкой области Ярослава Меженного, среди погибших – один спасатель.

Сразу после первого ракетного удара на место происшествия прибыли сотрудники полиции, ГСЧС, медики и взрывотехники для оказания помощи пострадавшим и документирования военного преступления. Спустя некоторое время произошел повторный удар, под который попали полицейские и спасатели.

Момент второго взрыва попал на камеры полицейских. Из разрушенного дома стражи порядка вынуждены были оперативно эвакуировать потерпевших мирных жителей. Многих людей спасателям пришлось вытаскивать из-под завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 августа РФ атаковала Покровск Донецкой области. Оккупанты нанесли два удара, попали в многоэтажный дом. Погибли 7 мирных жителей, 67 человек получили ранения.

– Среди раненых – полицейский Владимир, герой документального фильма "20 дней в Мариуполе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!