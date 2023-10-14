Россия атаковала село в Донецкой области из РСЗО 'Смерч': погиб 11-летний мальчик. Видео

Государство-террорист Россия обстреляла село Багатырь Донецкой области из реактивной системы залповог огня "Смерч". В результате преступления погиб ребенок.

Всего было зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Смертельное ранение в результате российского теракта получил 11-летний мальчик. Его 31-летняя мама и 6-летний брат ранены. Пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями.

Также правоохранители отметили, что в результате обстрела повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть. На месте ударов работала группа "Белый ангел" Великоновоселковского направления.

По информации полицейских, некоторые местные жители в момент обстрела успели скрыться в подвалах. Другие чудом выжили под завалами собственных домов.

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Населенный пункт расположен приблизительно в 45 км от линии боевого столкновения.

Напомним, утром 14 октября российские террористы нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибла местная жительница. Один из российских снарядов попал по территории частного дома.

Ранее сообщалось, что террористические войска России утром 13 октября нанесли удар по центру Покровска на Донетчине. В городе разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома, погиб мужчина и 24 человек пострадали.

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