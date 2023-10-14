Оккупанты утром ударили по Бериславу на Херсонщине, есть погибшая – ОВА

Утром 14 октября российские террористы нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибла местная жительница.

Один из российских снарядов попал по территории частного дома. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, российские террористы атаковали Берислав около 6 часов утра. В результате обстрела под завалами оказалась 60-летняя женщина.

Травмы у потерпевшей были несовместимы с жизнью. Врачи констатировали смерть.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что российские оккупанты атаковали Берислав управляемыми авиабомбами. Прокуроры и следователи полиции проводят первоочередные следственные действия и документируют последствия вооруженной агрессии России.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, в городе Никополь Днепропетровской области из-за российского обстрела пострадали двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они ликвидировали пожар, когда противник нанес повторный удар по локации.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации ночью и днем 12 октября открывали огонь по селу Чернобаевка Херсонской области. Погибли по меньшей мере два местных жителя, еще один получил ранения.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября войска РФ с помощью беспилотника атаковали ритуальный автомобиль на кладбище в Херсонском районе. Ранения получили три сотрудника ритуальной службы, находившиеся вблизи спецтранспорта.

– Утром 9 октября противник нанес удар по библиотеке в Херсоне. Ранение получил местный житель – 55-летний мужчина.

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