Оккупанты обстреляли спасателей в Никополе, которые боролись с огнем: есть раненые. Фото
В городе Никополь Днепропетровской области из-за российского обстрела пострадали двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они ликвидировали пожар, когда противник нанес повторный удар по локации.
Это произошло днем в пятницу, 13 августа. Инцидент подтвердила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Сообщение о возгорании, которое началось из-за вражеского обстрела, поступило к огнеборцам в полдень.
Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. Войска страны-агрессора снова ударили по этому месту, в результате чего двое сотрудников ГСЧС получили осколочные ранения. Они госпитализированы, деталей о состоянии пациентов в ведомстве не раскрыли.
Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль, который выехал по этотому вызову.
Как писал OBOZ.UA:
– Днем 11 октября российские оккупационные обстреляли гимназию в Никополе. Вследствие преступной атаки погибли четыре человека, они были сотрудниками учебного учреждения. Еще двое мужчинп олучили травмы.
– Момент вражеского удара по гимназии попал на видео. Известно, что жертвами военного преступления РФ стали 72-летний мужчина и три женщины 69, 67 и 60 лет.
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