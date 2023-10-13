Оккупанты обстреляли спасателей в Никополе, которые боролись с огнем: есть раненые. Фото

В городе Никополь Днепропетровской области из-за российского обстрела пострадали двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они ликвидировали пожар, когда противник нанес повторный удар по локации.

Это произошло днем в пятницу, 13 августа. Инцидент подтвердила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Сообщение о возгорании, которое началось из-за вражеского обстрела, поступило к огнеборцам в полдень.

Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. Войска страны-агрессора снова ударили по этому месту, в результате чего двое сотрудников ГСЧС получили осколочные ранения. Они госпитализированы, деталей о состоянии пациентов в ведомстве не раскрыли.

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Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль, который выехал по этотому вызову.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 11 октября российские оккупационные обстреляли гимназию в Никополе. Вследствие преступной атаки погибли четыре человека, они были сотрудниками учебного учреждения. Еще двое мужчинп олучили травмы.

– Момент вражеского удара по гимназии попал на видео. Известно, что жертвами военного преступления РФ стали 72-летний мужчина и три женщины 69, 67 и 60 лет.

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