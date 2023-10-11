Войска РФ ударили по гимназии в Никополе и убили двух человек. Фото и видео

Российские оккупационные войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Под ракетный удар попала гимназия, вследствие атаки погибли два человека.

Под завалами могут находиться люди, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей", – написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшие были сотрудниками гимназии, рассказал Клименко.

Руководитель МВД добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

В свою очередь руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что оккупанты ударили по Никополю ракетой. Пострадали двое мужчин возрастом 24 и 71 год.

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"Самое здание потерпело серьезные разрушения. Повреждены и 42 частных дома, и 18 хозяйственных построек. А еще – инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто", – информировал глава ОВА.

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