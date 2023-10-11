"Россия готовится использовать зиму как оружие войны": Столтенберг призвал усилить поддержку Киева и озвучил перспективы членства Украины в НАТО

Пока нет признаков того, что президент РФ Владимир Путин отказался от своих амбиций в войне против Украины. Грядущую зиму страна-агрессор готовится использовать как оружие войны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время 16-й встречи в формате "Рамштайн". В частности, он сказал, что борьба Украины против агрессора – это "наша борьба".

"Путин ошибся. Вы отбили 50 процентов территории, захваченных РФ в прошлом году. Мы не видим признаков, что Путин отказался от амбиций. ...Россия готовится использовать зиму как оружие войны", – заявил Столтенберг.

Он также призвал предоставлять больше военной помощи Украине, чтобы усилить позицию Украины на поле боя и, наконец, за столом переговоров.

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"Мы должны поднимать наши ставки тоже и предоставлять поток оружия и боеприпасов Украине. Чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее позиция будет за столом переговоров", – сказал генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг очертил перспективы Украины по вступлению в НАТО.

"Все члены альянса согласились, что Украина станет членом НАТО… На саммите в Вильнюсе мы отменили ПДЧ. Ваша борьба – наша борьба", – добавил генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Бельгию, где сегодня проходит 16-й "Рамштайн". Впервые гарант участвует в нем офлайн. В ходе своего выступления глава государства заявил, что РФ не получит Украину – она не может позволить себе гонку вооружений, а демократия способна выиграть эту битву.

– Очередное заседание "Рамштайна" посвящено ситуации на поле боя в Украине и потребностям ВСУ для проведения контрнаступления. Зеленский выразил надежду, чтопо итогам мероприятия будут объявлены важные инициативы по усилению украинской ПВО, поставкам дальнобойного оружия и артиллерии.

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