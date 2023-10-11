В Бельгии пройдет заседание в формате 'Рамштайн' с участием Зеленского: президент Украины назвал главные ожидания

В среду, 11 октября, в Брюсселе состоится заседание в формате "Рамштайн". Известно, что в Бельгию прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который примет участие в утреннем заседании "Украинской оборонной контактной группы" в присутствии министров обороны и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

На очередном заседании будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с ситуацией на поле боя и потребностями Вооруженных Сил Украины для проведения контрнаступления. OBOZREVATEL расскажет более подробно о ключевых вопросах, которые будут подниматься на заседании в формате "Рамштайн" и об оружии, которое может получить Украина от партнеров.

Как сообщает издание Le Soir, украинский лидер намерен провести встречу с бельгийским правительством, главой Пентагона Ллойдом Остином и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также присоединиться к встрече в формате "Рамштайн".

Владимир Зеленский перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе выразил надежду, что во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будут объявлены важные инициативы по повышению мощностей противовоздушной обороны, поставка дальнобойного оружия и артиллерийного вооружения.

Видео дня

"Есть приоритеты: системы противовоздушной обороны, оборонный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи – и мы нуждаемся в их в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его снабжения в Африку, Азию, мир" – заявил Зеленский.

Ожидание от встречи "Рамштайн-16"

На заседании в формате "Рамштайн" ожидается, что Соединенные Штаты анонсируют новый пакет военной помощи, который, согласно информации от "Голоса Америки", может составлять около 200 миллионов долларов. Этот пакет будет включать в себя поставки боеприпасов для системы HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты TOW и другие.

Глава миссии США при НАТО Джулиан Смит также отметила, что во время встречи "Контактной группы" будет уделено внимание вопросам поставки боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

По ее словам, важным аспектом является поддержка противовоздушной обороны Украины, особенно с приближением холодного сезона, когда российские войска могут снова нацелить свои удары на критическую инфраструктуру. Смит также отметила, что результаты встречи могут быть сложными для предвидения, поскольку партнеры могут анонсировать помощь Украине в режиме реального времени.

За один день до начала переговоров также стало известно, что Германия планирует подготовить зимний пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро. Этот пакет предназначен для защиты критически важной инфраструктуры и будет включать в себя зенитный ракетный комплекс Patriot, а также системы IRIS-T SLM, IRIS-T SLS и 3 установки Gepard.

Передача истребителей F-16 для Украины

Вопрос о поставках истребителей для Украины еще одной актуальной темой обсуждения на встрече "Рамштайн". Недавно появилась информация о том, что Дания работает над расширением и углублением участия в коалиции F-16.

Также ожидается, что правительство Бельгии объявит о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Несмотря на то, что Бельгия уже внесла большой вклад, пожертвовав военную технику на сумму 280 миллионов евро, все внимание сосредоточено на том, что Бельгия, наконец, может пожертвовать "несколько" истребителей F-16 в конце процесса. Министр обороны Людивин Дедондер подтвердил эту возможность в интервью для Bel RTL, но отметил, что конкретное количество самолетов остается под вопросом.

Украине очень важны высокоэффективные истребители-бомбардировщики, необходимые для сопротивления российской армии в рамках контрнаступления. Три европейских страны-члена НАТО, а именно Нидерланды, Норвегия и Дания, уже обещали передать шестьдесят самолетов, но Украина считает, что нуждается вдвое больше.

Напомним, впервые президент Украины Владимир Зеленский посетил Бельгию 9-10 февраля этого года. Во время визита украинский президент встретился с королем Бельгии Филиппом и передал обломок сбитого в Украине российского самолета СУ-25.