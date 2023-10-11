Британия анонсировала новый пакет помощи Украине более чем на 115 млн евро: что войдет

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму более 100 млн фунтов (около 115 млн евро). В него войдут средства на разминирование, обслуживание техники и усиление защиты ключевых объектов инфраструктуры.

О новом пакете Шаппс объявит в ходе 16-го "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте правительства Британии. Помощь предоставляется за счет Международного фонда Украины (IFU).

Ранее был подписан новый контракт, предусматривающий предоставление Украине средств ПВО на сумму более 70 млн фунтов (свыше 81 млн евро), в том числе MSI-DS Terrahawk Paladin – системы, способной отслеживать и уничтожать дроны.

Шнаппс заявил, что во время недавнего визита в Киев он заверил президента Владимира Зеленского в том, что Лондон неизменно поддерживает Украину и ее насущные потребности.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что Британия вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключив новые контракты на поставку Украине важнейших систем ПВО для защиты гражданского населения от варварских путинских бомбардировок", – сказал Шаппс.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 октября Британия анонсировала предоставление Украине 500 млн долларов для поддержки в зимний период. Из них 41,4 млн долларов предназначены для ООН и других организаций, предоставляющих убежище и теплую одежду.

– По данным The New York Times, Британия и Франция, предоставляющие Украине ракеты большой дальности, давят на Германию с требованием передать ВСУ ракеты Taurus. Издание отмечает, что позиция канцлера Шольца пока неизменна, поскольку Берлин передает вооружение в синергии с США.

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