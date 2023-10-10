Противовоздушная оборона и боеприпасы: в США рассказали об ожиданиях от следующего Рамштайна

На 16-й встрече Контактной группы по обороне Украины сосредоточатся, прежде всего, на противовоздушной обороне и поставках боеприпасов. Также члены Контактной группы обсудят возможность поставки "ряда других систем, которые сейчас необходимы" для украинцев.

Об этом 10 октября во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Радио Свобода. Она отметила, что системы ПВО будут иметь особое значение для сохранения энергоинфраструктуры Украины зимой.

"ПВО также будет иметь решающее значение в те зимние месяцы, когда мы видели, как россияне совершают невыборочные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы попытаться погрузить украинский народ в холод и тьму. Хотим убедиться, что украинцы этой зимой имеют средства противовоздушной обороны (…) и что попытки России оставить украинцев во тьме и холоде, в конце концов, не принесут успеха", – заявила дипломат.

В то же время Джулиан Смит отметила, что предсказать, какими будут результаты встречи на этот раз, сложно, поскольку во время заседания министры выступают и предлагают помощь в режиме реального времени, и некоторые решения принимаются во время самого собрания.

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Как сообщило Министерство обороны США, 16-я встреча Контактной группы по обороне Украины запланирована на 11 октября в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки якобы готовится новый масштабный пакет помощи Украине для борьбы с вторжением России на $50-100 млрд. Новая помощь будет рассчитана на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в румынскую столицу Бухарест для встречи со своим коллегой Клаусом Йоганнесом. Политики обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества государств и поддержку украинского народа на фоне продолжения войны с Россией. Кроме того, главы двух государств договорились об ускорении начала обучения украинских летчиков в Центре подготовки пилотов для F-16, создаваемого в Румынии.

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